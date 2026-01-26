Согласие президента Украины Владимира Зеленского на участие в трехсторонних переговорах с Россией и Соединенными Штатами в Абу-Даби можно объяснить его желанием не ссориться с президентом США Дональдом Трампом.

Такое мнение высказал политический обозреватель британской газеты Financial Times (FT) Гидеон Рахман.

По его словам, решение Зеленского «отчасти вызвано его желанием не раздражать Трампа». Кроме того, оно «отражает растущую усталость украинской стороны от войны». Рахман отметил, что Киев находится «под сильным давлением».