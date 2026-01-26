В январе–ноябре 2025 года из Азербайджана в Грецию было экспортировано 833 млн кубометров природного газа на сумму 428,1 млн долларов США. Об этом говорится в сообщении Госкомитета по статистике Азербайджана.

Согласно опубликованным данным, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года стоимость экспорта выросла на 69,7 млн долларов США, что соответствует росту на 19,5%. При этом объёмы поставок снизились на 16,5 млн кубометров, или на 1,9%.

Для сравнения, в январе–ноябре 2024 года Азербайджан экспортировал в Грецию 849,5 млн кубометров природного газа. Общая стоимость этих поставок тогда составила 358,4 млн долларов США.