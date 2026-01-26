Президент США Дональд Трамп сообщил об обнаружении тела последнего военнослужащего, числившегося среди заложников в Газе, и заявил о завершении операции по их возвращению.

В публикации в соцсети Truth Social он отметил, что были возвращены все 20 живых заложников, а также тела всех погибших.

«Только что извлекли тело последнего заложника в Газе. Таким образом, вернули всех 20 живых заложников и всех мертвых. Потрясающая работа! Большинство считало это невозможным. Поздравляю мою замечательную команду чемпионов», — написал Трамп.