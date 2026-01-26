В Турции задержали 38 членов организованной преступной группировки (ОПГ), планировавшей монополизировать рынок лаваша. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X.

Задержания прошли в Мерсине. Вместе с главарем были арестованы 17 участников организации. Они пытались захватить рынок производства лаваша в провинции, осуществляли рэкет в отношении производителей и были замешаны в двух инцидентах с умышленным причинением вреда.

В ходе операции конфисковано несколько единиц оружия, 23 транспортных средства, приобретенных преступным путем, и 85 банковских счетов на общую сумму почти 11 млрд лир.