Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поделился воспоминаниями о легенде клуба Никите Симоняне, отметив его вклад в советский и российский футбол.

По словам Самедова, Симонян запомнился как человек исключительного масштаба — яркая личность, выдающийся футболист и функционер, оставивший огромный след в истории футбола.

Он подчеркнул, что Никита Симонян был звездой своей футбольной эпохи, а после завершения карьеры многое сделал для развития игры, продвигая собственные идеи и помогая футболу в стране расти. Слова Самедова приводит издание «Чемпионат».