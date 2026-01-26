Между Азербайджаном и Израилем существуют тесные стратегические и дружественные отношения, охватывающие экономическую сферу и приносящие пользу обеим странам. За последние три года, с момента открытия посольства Азербайджана в Израиле, экономические связи развиваются по восходящей линии.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе азербайджано-израильского бизнес-форума в Баку, сообщает «Азертадж».

Он отметил, что в прошлом году гражданская торговля между странами выросла примерно на 50%, превысив 360 млн долларов. Саар подчеркнул стратегическое географическое положение Азербайджана, которое превращает страну в ворота для израильского бизнеса ко всему региону, включая Центральную Азию. Он также отметил значимость 20 прямых рейсов в неделю между Баку, Тель-Авивом и Римом и выразил признательность национальной авиакомпании AZAL за поддержание рейсов.

Г. Саар добавил, что в прошлом году Азербайджан посетили 60 тыс. израильских туристов, и выразил уверенность в дальнейшем росте этого показателя. Он пригласил больше израильтян посетить Азербайджан, а азербайджанцев — Израиль.

В рамках форума израильский министр высоко оценил инвестиции SOCAR в газовое месторождение «Тамар» и подчеркнул, что это демонстрирует взаимное доверие и экономическую выгоду стратегического партнерства. Г. Саар отметил, что делегация Израиля, включающая крупнейших бизнес- и экономических лидеров, намерена развивать взаимные инвестиции и отношения между народами, охватывая водные ресурсы, энергетику, здравоохранение, безопасность, сельское хозяйство и другие отрасли.