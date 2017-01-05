Безопасность Турции начинается не только с границ страны, а с Нахчывана, Батуми, Балкан и Алеппо, заявил на открытии станции метро «Кечиорен» в Анкаре заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Говоря о совершенных в стране терактах, президент Турции заявил, что никто не сможет разрушить единство и целостность его страны.

«Террористы и те, кто их поддерживает, не достигнут своих целей. Турцию пытаются поставить на колени. Но лучший ответ на это — героическая стойкость турецкого народа», — сказал он.

Эрдоган вновь заявил о возможности введения в стране смертной казни, отметив, что если парламент примет решение восстановить смертную казнь, он подпишет соответствующий указ.