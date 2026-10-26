Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Королевства Нидерландов Тома Берендсена.

Глава государства с удовлетворением вспомнил свою встречу с премьер-министром Королевства Нидерландов Диком Схофом, состоявшуюся в прошлом году в Копенгагене, и подчеркнул, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит министра иностранных дел Нидерландов в Азербайджан будет успешным, и оценил его как хорошую возможность для обсуждения сотрудничества в политической, дипломатической, экономической и инвестиционной сферах.

Поблагодарив главу государства за прием, Том Берендсен, в свою очередь, также вспомнил встречу президента Азербайджана с премьер-министром Нидерландов. Он подчеркнул, что получил от премьер-министра весьма позитивные сигналы относительно развития сотрудничества, и отметил наличие хороших возможностей для расширения двусторонних связей.

Гость выразил благодарность за оказанную поддержку в эвакуации граждан Нидерландов, в том числе посла Нидерландов в Тегеране и сотрудников посольства, через территорию Азербайджана во время событий на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Нидерландов подчеркнул, что они очень высоко оценивают личную роль президента Ильхама Алиева в установлении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, отметив, что это имеет большое значение не только для региона, но и для Европы.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений.

Было отмечено, что нидерландские компании успешно работают в Азербайджане в различных сферах. Стороны затронули возможности расширения сотрудничества в области транспорта, логистики, деятельности Бакинского международного морского торгового порта, сельского хозяйства и по другим направлениям.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития торгово-экономических связей между Азербайджаном и Нидерландами, а также организации с этой целью взаимных визитов, в том числе поездок деловых делегаций.

Было подчеркнуто, что Азербайджан придает особое значение развитию сельского хозяйства и реализует в этой сфере масштабные государственные программы. С учетом передового опыта Нидерландов в области сельского хозяйства отмечалось наличие благоприятных возможностей для расширения двустороннего сотрудничества в данном направлении.