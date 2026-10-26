Трехглавая партия войны уничтожена, это мы видим по выборам в органы местного самоуправления.

Об этом заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook премьер-министр Никол Пашинян.

Он отметил, что в Армении нужно «искоренить шпионскую оппозицию, которая управляется извне».

«В Армении должна сформироваться новая, государственно-ориентированная оппозиция, но ее не должно формировать правительство», — заявил Пашинян.

По его словам, вокруг формирования новой оппозиции необходимо организовать общественные слушания.