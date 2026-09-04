Азербайджан впервые обеспечил участие школьников в международном исследовании PISA не только из школ Баку, но и из образовательных учреждений всех регионов страны. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Института образования, советник министра Эльнур Алиев на информационной встрече, посвящённой международным оценочным исследованиям.

По его словам, Азербайджан ранее участвовал в PISA в 2006 и 2009 годах, однако в последние годы участие страны в исследовании имело ограниченный охват.

«В исследовании PISA 2018 года мы участвовали только в Баку. Абсолютно таким же образом мы участвовали и в 2022 году. В 2025 году мы впервые не ограничились Баку, а обеспечили участие всей страны», — отметил Алиев.

Он подчеркнул, что в рамках PISA-2025 были охвачены различные типы школ — городские и сельские, крупные и малые образовательные учреждения.

PISA (Programme for International Student Assessment) проводится Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и оценивает знания и навыки 15-летних школьников в области чтения, математики и естественных наук, а также их способность применять полученные знания в реальных жизненных ситуациях.

«PISA больше сфокусирована не на самих знаниях, а на том, как эти знания используются в жизни», — сказал представитель Института образования.

По его словам, исследование позволяет оценить, насколько школьник, приближающийся к завершению общего образования, способен применять полученные знания в повседневной жизни, дальнейшей учёбе и будущей трудовой деятельности.

В исследовании PISA, стартовавшем в 2025 году, приняли участие 91 страна и экономика. По словам Алиева, ожидается, что в следующем цикле исследования, который состоится в 2029 году, число участников приблизится к 100.

В последнем исследовании по всему миру приняли участие около 760 тысяч учащихся. Азербайджан также подписал соглашение об участии в PISA-2029.

При этом Алиев отметил, что результаты PISA имеют особое значение для оценки состояния системы образования Азербайджана, поскольку позволяют сравнить уровень функциональных навыков учащихся с уровнем их сверстников из других стран.