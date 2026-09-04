В связи с проведением международных соревнований Alufar IRONMAN 70.3 Baku 4 и 5 сентября на ряде улиц и проспектов Баку временно ограничат движение транспорта.

Как сообщили в Операционной компании «Бакинское городское кольцо», ограничения начнут вводить поэтапно 4 сентября с 21:00 и сохранятся до 16:00 5 сентября.

На трассе Баку–Алят–Газах–государственная граница с Грузией (М2), начиная с развязки у Бакинского завода глубоководных оснований имени Гейдара Алиева на 25-м километре, для движения во встречном направлении будет выделена одна полоса.

Еще одна полоса в направлении Локбатанского круга останется доступной для обычного транспорта.

На трассе Баку–Алят (М3) движение будет ограничено от 14-го километра в направлении центра города до круга перед отелем Sheraton Baku Intourist. В качестве альтернативного маршрута водителям рекомендуют использовать направление Локбатан–Баилово.

Ограничения будут действовать с 21:00 4 сентября до 04:59 5 сентября в рамках подготовки к соревнованиям, а основной этап перекрытий продлится с 05:00 до 14:30.

После завершения гонки ограничения сохранятся до 16:00 из-за уборочных и восстановительных работ.

Водителей призвали заранее планировать маршруты, учитывать возможные пробки и пользоваться альтернативными дорогами.

Ожидается, что в Alufar IRONMAN 70.3 Baku, который пройдет 5 сентября, примут участие более 1 500 спортсменов из 62 стран.