У пассажира рейса Москва—Баку при проверке ручной клади обнаружили 11 патронов, спрятанных в обуви.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана, гражданин России прибыл в Баку рейсом из Москвы. Во время досмотра его ручной клади на стационарном рентгеновском аппарате были выявлены подозрительные изображения.

При последующей проверке внутри находившейся в ручной клади обуви обнаружили 11 спрятанных патронов.

Согласно заключению экспертизы, изъятые патроны являются заводскими боеприпасами калибра 9×18 мм и пригодны для стрельбы.

По факту проводится расследование.