В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидаются дожди, местами ливневые, возможны грозы и усиление северо-западного ветра, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В отдельных районах Абшерона возможны грозы, а вечером прогнозируются интенсивные кратковременные осадки. Ветер будет северо-западным, временами порывистым.

Температура воздуха ночью составит 20-23° тепла, днем – 24-26°. Атмосферное давление достигнет 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана также ожидаются дожди, местами ливневые. Возможны грозы и град, а ночью и утром в отдельных горных районах – туман.

Ветер будет восточным, временами его скорость усилится.

Температура воздуха в районах страны ночью составит 18-23° тепла, днем – 25-29°. В горах ночью ожидается 11-16° тепла, днем – 19-24°.