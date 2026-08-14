США на фоне стремления сократить военное присутствие в Европе разослали союзникам по НАТО «анкету лояльности» для оценки уровня поддержки внешнеполитического курса президента Дональда Трампа, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

Вашингтон, в частности, интересует, выражала ли та или иная страна «публичную поддержку» внешней политике Соединенных Штатов и вводились ли запреты, касающиеся использования американскими военными баз, в контексте операций на Ближнем Востоке и в Западном полушарии. В частности, Трамп решил прекратить всю торговлю с Испанией, после того как Мадрид не поддержал удары по Ирану и запретил Соединенным Штатам использовать свои военные базы. В документе США также спрашивают о готовности смягчить или отменить такие ограничения.

В анкете также есть вопросы по поводу расходов союзников на закупки у американских оборонных компаний, а также возражений против правил, которые препятствовали бы заключению контрактов с американскими компаниями.