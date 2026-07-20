В Баку задержан мужчина, подозреваемый в серии мошенничеств, совершенных под предлогом продажи автомобилей, автозапчастей и билетов на отдых по заниженным ценам.

По данным полиции, в результате проведенных оперативных мероприятий был задержан ранее неоднократно судимый 35-летний Эльвин Махаррамов.

Следствие установило, что подозреваемый входил в доверие к гражданам, обещая продать автомобили и запасные части по ценам ниже рыночных, а также приобрести билеты в различные места отдыха на выгодных условиях.

По предварительным данным, таким способом мужчина обманул 18 человек, причинив им материальный ущерб на различные суммы.

По факту продолжается расследование.