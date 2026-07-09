У Молдовы нет будущего без Гагаузии, которую пытаются ликвидировать президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (PAS). Это может привести к эскалации напряженности как в стране, так и в регионе, заявил бывший президент, лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, комментируя решение Конституционного суда по Гагаузии, который ограничил ее права вопреки принятому в 1994 году закону о статусе автономии.

«У Молдовы нет будущего без Гагаузии, мы должны сделать все, чтобы на всех уровнях сохранить особый правовой статус автономии, который был определен в 1994 году, через внесение изменений в конституцию. В ходе недавнего визита в Парламентскую Ассамблею Совета Европы я привлек внимание европейских структур к опасной ситуации вокруг Гагаузии, указав на недопустимость ущемления прав автономии со стороны центральных властей. Решение Конституционного суда, ограничивающее полномочия Гагаузии, вызывает осуждение и серьезную обеспокоенность, так как грозит привести к новому витку напряженности в нашей стране, крайне нежелательному в непростой ситуации в нашем регионе», — сказал Додон в беседе с корреспондентом ТАСС.

Он напомнил, что парламентская оппозиция уже направила обращения в Совет Европы и Венецианскую комиссию в связи со спорами между Кишиневом и Комратом по поводу выборов в автономии.

С осуждением решения Конституционного суда по Гагаузии выступила, в том числе, и Партия коммунистов Молдовы.

«Решение Конституционного суда, ограничивающее полномочия Гагаузии, вызывает серьезную обеспокоенность и осуждение. Речь идет не просто об отдельных процедурах, а о гарантиях особого правового статуса и принципах взаимоотношений между центром и автономией», — написала лидер Партии коммунистов, депутат парламента Диана Караман в Facebook.

«Любые изменения сложившегося баланса полномочий должны укреплять государство, а не создавать новые линии напряжения. Уважение к статусу Гагаузии, диалог и строгое соблюдение закона являются необходимым условием единства Республики Молдова», — подчеркнула лидер коммунистов.

А по мнению экс-главы Гагаузии, руководителя партии «Сердце Молдовы» Ирины Влах, решение КС Молдовы, которым Гагаузию лишили права самостоятельного проведения выборов ее главы и местного парламента, подорвет диалог между центром и регионом.

«Тридцать лет Кишинев и Комрат учились слышать друг друга. Тридцать лет буквально по крупицам строили доверие. И все это перечеркнули одним безответственным решением. Нельзя ради своих политических целей унижать целый народ», — обратилась Влах к правящей Партии действия и солидарности (PAS).

«То, что сегодня сотворили с Гагаузией, может затронуть всю страну. Больно видеть, как пасовцы (члены парти PAS — ред.) уничтожают то, что строили другие. Теперь они забрали у автономии еще и право самой проводить выборы башкана (главы) и Народного собрания Гагаузии. Скажите, кому от этого стало лучше? Молдова стала сильнее? Нет», — отметила политик в своем Telegram-канале.