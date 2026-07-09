Конституционный суд Молдавии признал неконституционными нормы, позволявшие парламенту Гагаузии самостоятельно формировать Центральную избирательную комиссию (ЦИК) автономии. Об этом заявила глава КС Домника Маноле во время заседания.

По решению суда, региональные органы власти больше не смогут самостоятельно определять состав избирательной комиссии Гагаузии. Маноле уточнила, что все электоральные процессы на территории республики должны строго соответствовать национальному Кодексу о выборах, нормы которого имеют безусловный приоритет.