Иран работает над постепенным возобновлением проходимости Ормузского пролива, уровень судоходства уже достиг 50% от довоенного, однако США серьезно нарушают этот процесс. Об этом сообщили военно-морские силы (ВМС) КСИР.

«Воины сопротивления за последние две недели стабилизировали управление Ормузским проливом и обеспечили его безопасность. Они также постепенно открыли его, увеличив пропускную способность примерно до 50% от довоенного уровня», — приводит иранская телерадиовещательная корпорация IRIB заявление КСИР.

ВМС также отметили, что вмешательства США в определение маршрутов передвижения серьезно нарушают ход постепенного возобновления работы пролива.