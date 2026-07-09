Во второй день I Международного форума исламской цивилизации в Узбекистане в рамках панели, посвященной презентации новых книг, состоялась презентация книги-альбома председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюра Пашазаде «Вершина братства и союзничества», изданной на азербайджанском и узбекском языках.

Как сообщили в пресс-службе УМК, в панели, прошедшей в Центре исламской цивилизации, приняли участие генеральный директор ICESCO Салим Аль-Малик, генеральный директор IRCICA Махмут Эрол Кылыч и другие официальные лица.

В книге-альбоме «Вершина братства и союзничества» отражены братские отношения между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также вклад союзнических межгосударственных отношений в развитие духовных связей между двумя странами.

В издании отражены внимание и забота президента Азербайджана к священным ценностям ислама и духовному наследию азербайджанского народа, его усилия по продвижению идей исламской солидарности на международной арене, а также уважение президента Узбекистана к духовным ценностям и исламскому наследию и его деятельность в этом направлении, служащая примером для всего мира. Книга объемом 216 страниц издана в издательстве «Azərbaycan Nəşriyyatı».

В книгу вошли материалы о встречах, состоявшихся в Азербайджане и Узбекистане, выступления Аллахшукюра Пашазаде на различных мероприятиях в двух странах, материалы конференций, письма, доклады и фотографии.

Выступая на презентации книги, Аллахшукюр Пашазаде заявил:

«Для меня большая честь быть вместе с вами на презентации издания «Вершина братства и союзничества», посвященного вечным братским связям между моей родиной Азербайджаном и моей второй родиной — Узбекистаном. Книга-альбом, изданная на азербайджанском и узбекском языках, отражает развитие культурно-духовных связей и религиозных ценностей в период, когда благодаря усилиям и мудрым шагам руководителей двух братских народов и союзнических государств отношения между ними достигли уровня политического союзничества.

Сегодня в многовековой общей истории Азербайджана и Узбекистана наступил поистине особый этап. Источником нашей гордости являются усилия президента Азербайджана Ильхама Алиева — автора Бакинского процесса, которому уже 18 лет, инициатора и последовательного защитника идей исламской солидарности и братства народов на глобальном уровне, а также его решительная позиция в борьбе с исламофобией. Сегодня мы также гордимся усилиями и деятельностью Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, благодаря которым Узбекистан, являющийся духовным центром Центральной Азии, представил с трибуны ООН манифест исламского мира против религиозной нетерпимости и исламофобии».

На церемонии закрытия I Международного форума исламской цивилизации в Ташкенте Аллахшукюру Пашазаде были вручены специальный подарок президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а также памятный подарок от имени форума.