Спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф после новых ударов ВС США по исламской республике заявил, что Ормузский пролив будет открыт только после выполнения условий Тегерана, а не под угрозами Вашингтона.

«Не стоит бессмысленно метаться, иначе ты уйдешь под воду еще глубже: Ормузский пролив откроется только при выполнении «договоренностей с Ираном», а не под американскими угрозами», — написал Галибаф в X.

Он подчеркнул, что запугивания и и нарушение обещаний со стороны США больше не обходятся без последствий. «Скажу прямо: если ты нанесешь удар, то тебя ударят в ответ», — добавил Галибаф.