Удар США по иранской провинции Бушер не привел к повреждению расположенной там атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщило иранское агентство NourNews со ссылкой на источник.

«Ночная атака <…> американской армии на Бушер не нанесла никакого ущерба атомной электростанции. Поводов для беспокойства нет», — приводит агентство слова чиновника.

В иранском городе-порте Чабахар, который некоторое время назад подвергся атаке с воздуха, частично отключена электроэнергия. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его данным, «в результате бомбардировки в части Чабахара произошло отключение электроэнергии».

Осколки американских снарядов попали в здание больницы в иранском Чабахаре после удара США, сообщает Гостелерадио Ирана.

00:44 Взрывы слышны в нескольких районах иранской провинции Бушер, сообщило агентство Mehr.

Ранее сообщалось о взрывах в городах Бендер-Аббас, Сирик и Чабахар.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что американские военные вновь начали наносить удары по Ирану с целью ослабить возможности Ирана по контролю Ормузского пролива.

00:34 Как минимум восемь мощных взрывов произошли в иранском портовом городе Бендер-Аббас, расположенном на юге исламской республики. Об этом сообщило государственное телевидение Ирана.

По его сведениям, «в Бендер-Аббасе произошло не менее 8 мощных взрывов». Об их последствиях информации пока не имеется.

00:27 Системы противовоздушной обороны Ирана задействованы в отражении атак на город-порт Бендер-Аббас, расположенный в южной части исламской республики. Об этом передает агентство Mehr.

По его данным, «системы ПВО участвует участвуют в перехвате целей близ Бендер-Аббаса».

«Звук взрыва был слышен в районе прибрежного города Бендер-Аббас в Иране», передает Mehr.

Также сообщается, что взрывы слышны в иранских портовых городах Сирик и Чабахар.