Турция прилагает усилия, чтобы не допустить превращения Ормузского пролива в зону боевых действий. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита НАТО в Анкаре.

«Что касается Ормузского пролива, то Турция делает все возможное. Мы не хотим, чтобы пролив превратился в зону боевых действий. Мы будем счастливы, если нам это удастся [предотвратить]», — сказал Эрдоган.

Выступая на самом саммите, турецкий лидер заявил, что его страна готова участвовать в разминировании Ормузского пролива.