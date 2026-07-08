Саудовская Аравия потребовала от Ирана немедленно прекратить атаки на Кувейт и Бахрейн, возложив на Тегеран ответственность за последствия этих действий. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства.

«Министерство <…> требует от Ирана немедленного прекращения этих действий для сохранения безопасности, стабильности и мира в регионе», — отмечается в заявлении.

Эр-Рияд также выразил полную солидарность с Кувейтом и Бахрейном, поддержав любые меры, которые они принимают для защиты своих территорий.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Бахрейна перехватили и уничтожили несколько ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирана. Об этом сообщило Главное командование Сил обороны королевства.

«Системы ПВО <…> перехватили и уничтожили несколько иранских воздушных целей», — говорится в заявлении ведомства. В командовании подчеркнули, что все военные подразделения «находятся в состоянии высшей степени боевой готовности для защиты королевства».

Как утверждается в документе, целями атак с использованием ракет и беспилотников стали мирные жители и частная собственность. В ведомстве назвали подобные действия вопиющим нарушением международного гуманитарного права.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте в ответ на атаку США по иранской территории. Во вторник катарский СПГ-Танкер и саудовский нефтяной танкер были атакованы в Ормузском проливе.