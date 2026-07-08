Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что восстановление судоходства через Ормузский пролив начнется в середине июля, возвращение к состоянию до начала ближневосточного конфликта ожидается к марту 2027 года. Об этом заявила на брифинге заместитель директора исследовательского департамента МВФ Петя Коева-Брукс.

«По нашим прогнозам, открытие Ормузского пролива начнется в середине июля с нормализацией к довоенным условиям к марту 2027 года», — сказала она.

Вместе с тем, указала Коева-Брукс, МВФ ожидает сохранение геополитической неопределенности на протяжении следующего года.