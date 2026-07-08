Предотвращена попытка контрабандного ввоза из Ирана в Азербайджан 78 килограммов 250 граммов наркотических средств и 1990 таблеток, содержащих наркотические вещества.

Об этом говорится в информации Государственной пограничной службы.

Так, в результате проведенных погранично-поисковых и оперативных мероприятий на служебной территории пограничного отряда «Горадиз» Пограничных войск Государственной пограничной службы были обнаружены и изъяты из незаконного оборота 6 килограммов 380 граммов наркотических средств — 5 килограммов 530 граммов марихуаны и 850 граммов опия, а также 1990 таблеток Metadon M-40, содержащих психотропные вещества. На служебной территории пограничного отряда «Лянкяран» были обнаружены и изъяты из незаконного оборота 71 килограмм 870 граммов марихуаны.

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.