США вновь запретили сделки с иранской нефтью на фоне атак в Ормузском проливе. Американский Минфин отозвал генеральную лицензию, разрешавшую производство, поставку и продажу иранской нефти, передает Reuters.

Новые сделки запрещены c 7 июля, старые можно завершить до 17 июля, сообщил американский Минфин.

В Вашингтоне назвали действия Тегерана в Ормузском проливе неприемлемыми и предупредили о последствиях. Американский чиновник при этом отметил, что переговорщики продолжают добросовестно работать над окончательным соглашением с Ираном, несмотря на последнюю эскалацию.

США пошли на подобный шаг после того, как три танкера сообщили, что в последние дни были поражены неизвестными снарядами в Ормузском проливе и вблизи него. Цены на нефть после поступления информации об отзыве лицензии выросли более чем на три процента.