Правительство Северной Македонии продолжит реформы для продвижения по европейскому пути, но не будет вносить изменений в конституцию страны. Об этом заявил премьер-министр страны Христиан Мицкоски.

«Мы реализуем программу реформ и решим внутренние проблемы. Вот что я могу пообещать: решительную и бескомпромиссную борьбу за улучшение жизни граждан и одновременно защиту наших национальных интересов. <…> Но я не могу обещать согласиться на конституционные изменения, принятые кем-то другим, не имея четких гарантий того, что это последнее требование, и не видя ясной цели», — сказал премьер, слова которого приводит македонское агентство МИА.

Мицкоски добавил, что в прошлом македонские политики обещали, что страна сможет жить по-европейски, если «сменит флаг, изменит конституцию, поменяет название». Северная Македония, добавил он, «на протяжении многих лет» уступала «унизительным требованиям, не получая ничего взамен», что вызывало разочарование у граждан страны. Премьер добавил, что не может предсказать, когда «этот тупик» закончится.

Интеграцию Северной Македонии в ЕС в настоящее время блокирует Болгария из-за спорных вопросов по культурно-историческим аспектам двусторонних отношений. София отказывается признавать существование македонского языка, который она считает одним из диалектов болгарского, а также требует от своего соседа отказаться от любых упоминаний о наличии в Болгарии так называемого македонского национального меньшинства.

Ранее процесс приема Македонии в НАТО и ЕС из-за предыдущего названия страны блокировала Греция.