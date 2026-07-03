Группа из 50 британских депутатов, представляющих шесть политических партий, направила открытое письмо министру культуры Великобритании Лизе Нанди с требованием удалить российский мультсериал «Маша и Медведь» с платформ Netflix и ITVX.

Как сообщает BBC, парламентарии считают, что мультсериал содержит элементы российской пропаганды. Поводом стал один из эпизодов, где Маша надевает головной убор с красной звездой, напоминающий форму НКВД, а затем шлем танкиста. По мнению авторов письма, такие сцены «нормализуют советскую военную эстетику» для детской аудитории.

Депутаты также сослались на критику мультсериала со стороны европейских политиков, в том числе главы МИД Эстонии, который ранее называл «Машу и Медведя» инструментом российской «мягкой силы».

В обращении подчеркивается, что британские родители вправе ожидать тщательной проверки детского контента, доступного на лицензированных стриминговых сервисах.

В свою очередь студия Animaccord отвергла обвинения, заявив, что с 2025 года полностью прекратила деятельность в России и не получает какого-либо государственного финансирования при производстве мультсериала.