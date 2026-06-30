30 июня в Бакинском апелляционном суде продолжилось рассмотрение апелляционных жалоб граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, в отношении которых Бакинским военным судом был вынесен обвинительный приговор за преступления против мира и человечности, военные преступления, совершенные в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти и ряд других многочисленных преступлений.

Как сообщает «Азертадж», на судебном заседании, проходящем под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Эльмара Рагимова, при участии судей Эмина Мехтиева и Мехрибан Гараевой (резервный судья — Али Мамедов), каждому из лиц, в отношении которых ведется апелляционное производство по уголовному делу, были предоставлены переводчики на языки, которыми они владеют — армянский и русский, а также адвокаты для обеспечения защиты.

В судебном заседании принимали участие представители потерпевших, а также государственные обвинители — начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Аббас Аббаслы и прокуроры того же отдела управления Анар Алекберов и Севиндж Гасымова.

Сначала было отмечено, что по одному из двух адвокатов, защищающих права каждого из обвиняемых Мадата Бабаяна и Давида Бабаяна, не смогли принять участие в судебном заседании в связи с возникшими проблемами со здоровьем. По этой причине до сведения участников процесса было доведено, что в соответствии с требованиями законодательства им за счет государства назначены новые защитники.

Затем вновь назначенные защитники были представлены участникам судебного процесса. Обвиняемые лица не возразили против участия своих защитников.

После этого судебные выступления были продолжены.

Далее обвиняемый Д.Ишханян, обратившись к суду, сказал, что желает представить замечания, подготовленные им после ознакомления с протоколами судебных заседаний.

Председательствующий судейской коллегии отметил, что ознакомление с протоколами заседаний является его процессуальным правом.

Д.Ишханяну было разъяснено, что, поскольку замечания к протоколам представлены не на азербайджанском языке, их необходимо представить в суд после перевода. Отмечалось, что замечания должны быть представлены не в устной, а письменной форме и на азербайджанском языке.

После перевода замечания также должны быть предоставлены стороне обвинения для обеспечения равенства сторон в ходе судебного состязания.

Д.Ишханян попросил создать условия для предоставления его замечаний переводчику. Председательствующий на суде заявил, что для этого ему будет предоставлена соответствующая возможность.

Выступивший затем Д.Бабаян попросил создать условия для знакомства со своим вновь назначенным защитником.

Судебное заседание продолжилось выступлениями стороны защиты по обоснованию апелляционных жалоб.

Защитник обвиняемого Давида Аллахвердяна попросил суд вынести оправдательный приговор в отношении подзащитного лица. Д.Аллахвердян сказал, что поддерживает апелляционную жалобу, поданную его защитником, и согласен с доводами, указанными в этой жалобе.

Затем выступил защитник Меликсета Пашаяна. Он попросил суд отменить обвинительный приговор от 5 февраля 2026 года в отношении обвиняемого лица и вынести оправдательный приговор. Выступивший М.Пашаян сказал, что поддерживает позицию, озвученную его защитником. Он отметил, что не признает себя виновным по предъявленному обвинению.

Затем выступил защитник обвиняемого Д.Ишханяна. Адвокат попросил суд отменить приговор от 5 февраля 2026 года в отношении Д.Ишханяна и вынести оправдательный приговор.

Затем в судебном заседании был объявлен перерыв с целью обеспечения конфиденциальных встреч обвиняемых лиц со своими защитниками.

После перерыва выступления на судебном заседании были продолжены.

Выступивший обвиняемый Д.Ишханян сначала подал ходатайство, попросив суд приобщить к материалам уголовного дела дубликаты подготовленных им самим апелляционной жалобы и заявления. Он также отметил, что не согласен с предъявленным ему обвинением.

Следующее заседание суда состоится 3 июля.

Напомним, что согласно приговору Бакинского военного суда от 5 февраля 2026 года, Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян были приговорены к пожизненному заключению.

Аркадий Гукасян и Бако Саакян были приговорены к 20 годам, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян получили наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, Гарик Мартиросян — 18 лет, Давид Алавердян и Левон Балаян — 16 лет, Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян — 15 лет.