Конституционный совет Франции признал неконституционными положения закона, принятого парламентом в июле, которые предусматривали запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет.

В Совете заявили, что защита несовершеннолетних и общественного порядка действительно может быть основанием для ограничения доступа детей к социальным сетям. Однако предложенные нормы, по мнению инстанции, несоразмерно ограничивали свободу выражения мнений и коммуникации, а также не содержали достаточных гарантий защиты права на частную жизнь.

Инициативу поддерживал президент Франции Эммануэль Макрон. Он связывал необходимость ограничений с проблемами одиночества и травли среди подростков, а также с влиянием социальных сетей на их развитие.

Макрон также критиковал американские социальные платформы и китайские алгоритмы, обвиняя их в использовании эмоциональных реакций молодежи в коммерческих целях.