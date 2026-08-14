В социальных сетях распространились кадры ДТП, произошедшего на трассе Евлах — Барда. На видео видно, как водитель автомобиля «Лада» засыпает во время движения.

Автомобиль несколько раз выезжает на встречную полосу, создавая опасные ситуации для других участников движения. Вскоре машина сталкивается с автомобилем, который двигался по своей полосе.

Кадры вызвали неоднозначную реакцию пользователей соцсетей. Многие обратили внимание на то, что автор видео не попытался предупредить водителя об опасности.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Позже выяснилось, что водитель «Лады» страдает сахарным диабетом. Предположительно, причиной аварии стало резкое ухудшение его самочувствия во время движения.