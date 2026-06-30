В «Классификацию специальностей профессионального образования» внесены изменения, созданы новые специальности.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, в разделе по профессиональному направлению «Экономика, сервис, автоматика и управление» в группу специальностей «030204 Коммерция» добавлены специальности «Планирование и организация мероприятий», «Продажи и маркетинг» и «Организация закупок», а в группу специальностей «030214 Автоматизированные технологии и производство» — специальности «Мехатроника» и «Цифровые системы контроля производства».