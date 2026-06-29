Правительство Армении в середине июля признает «Электрические сети Армении» российского бизнесмена Самвела Карапетяна общественным приоритетом, после чего будет оценена рыночная стоимость компании. Об этом заявил временный управляющий компанией, член правления партии «Гражданский договор» Романос Петросян в беседе с журналистами в Ереване.

«Достаточно интенсивно продвигаются вперед процессы. Очень скоро, уже в середине июля, правительство примет решение о признании [«Электрических сетей Армении»] общественным приоритетом, после чего будет проведена оценка рыночной стоимости и компенсация», — заявил Петросян на уточнение, на какой стадии находится процесс национализации компании.

18 июня 2025 года Самвела Карапетяна — президента и основателя группы компаний «Ташир», в которую входит ЗАО «Электрические сети Армении», обеспечивающее передачу и распределение электроэнергии в стране, — задержали силовики по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Он был арестован на два месяца, затем арест продлевали. 18 января 2026 года бизнесмена перевели под домашний арест.

После задержания бизнесмена премьер-министр Никол Пашинян не исключил возможности национализации компании. 3 июля 2025 года во втором и окончательном чтении был принят соответствующий закон, 18 июля был запущен процесс национализации и назначен новый временный управляющий. 12 марта 2026 г. Конституционный суд признал правомерными законы, позволяющие национализировать «Электросети».