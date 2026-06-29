Власти Омана выступают против введения пошлин за транзит судов через Ормузский пролив, считая подобные меры нарушением международного права. Об этом заявил министр иностранных дел султаната Бадр аль-Бусаиди.

«Султанат Оман отвергает введение пошлин на транзит судов в Ормузском проливе, поскольку это запрещено на международном уровне», — сказал он в интервью радиостанции Monte Carlo. При этом министр не исключил возможности обсуждения с судоходными компаниями предоставления добровольных услуг в сфере безопасности на море.

Аль-Бусаиди пояснил, что речь может идти о механизмах повышения безопасности судоходства, подготовке к чрезвычайным ситуациям и борьбе с загрязнением по примеру Малаккского и Сингапурского проливов. По его словам, любые подобные договоренности будут реализовываться после консультаций со странами и компаниями, использующими пролив, чтобы улучшить сервис, а не возлагать «новое бремя на мировую торговлю».

Говоря об инициативах Франции и Великобритании по обеспечению безопасности пролива и разминированию, министр отметил, что Маскат открыт для любого международного содействия в этой сфере. Однако он подчеркнул, что в соответствии с подписанным между США и Ираном меморандумом о взаимопонимании основная ответственность за очистку пролива и международных судоходных линий от мин лежит на Тегеране.

Глава оманского МИД также указал на наличие консенсуса среди стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива о необходимости снижения эскалации в регионе. Касаясь отношений с США, он опроверг предположения о том, что недавняя напряженность повлияла на прочность связей между Маскатом и Вашингтоном, назвав разногласия между союзниками «здоровыми».