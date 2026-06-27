Центральная избирательная комиссия Армении заявила, что в ходе парламентских выборов, состоявшихся 7 июня, не было допущено нарушений, способных повлиять на результаты голосования.

Об этом в ходе заседания Конституционного суда Армении сообщила заместитель председателя ЦИК Нуне Ованнисян, которая вместе с главой комиссии Ваагн Овакимян представляет позицию ответчика по искам оппозиции об аннулировании итогов выборов, сообщают армянские СМИ.

По словам Ованнисян, в соответствии с Избирательным кодексом выборы могут быть признаны недействительными только в том случае, если нарушения носят настолько масштабный характер, что не позволяют установить реальные результаты голосования, а устранить их путем повторного голосования на отдельных участках невозможно. Она подчеркнула, что выявленные нарушения на отдельных избирательных участках не являются достаточным основанием для отмены итогов выборов.

Напомним, по официальным результатам выборов в Армения в новый состав парламента прошли три политические силы: партия Гражданский договор получила 49,75% голосов, блок «Сильная Армения» — 23,27%, а блок «Армения» — 9,92%. Правящая партия осталась в парламенте, однако не получила конституционного большинства.

19 июня семь оппозиционных политических сил обратились в Конституционный суд с требованием признать результаты выборов недействительными. Решение по делу суд должен принять до 4 июля.