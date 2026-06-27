Советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Соединенные Штаты нарушили положения меморандума о взаимопонимании, касающегося безопасности судоходства в Ормузском проливе, и предупредил о «быстром и решительном ответе» Тегерана. Об этом сообщает Al Jazeera.

По словам Резаи, США, «продолжая создавать напряженность в Ормузском проливе», нарушили пятую статью меморандума, предусматривающую восстановление безопасного прохода коммерческих судов. Вместе с тем этот пункт также закрепляет, что Иран и Оман должны совместно обсуждать вопросы дальнейшего управления и предоставления морских услуг в акватории пролива.

«Ответ на нарушение любого положения меморандума будет быстрым и решительным», — написал Резаи в социальной сети X.

Заявление прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности вокруг Ормузского пролива, одного из важнейших мировых маршрутов транспортировки нефти, через который проходит значительная часть глобального экспорта сырья.

Ранее США заявляли о необходимости обеспечения свободы судоходства в регионе, тогда как Тегеран неоднократно обвинял Вашингтон в эскалации обстановки в Персидском залив