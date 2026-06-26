В турецкой провинции Нигде произошел взрыв на фабрике по производству фейерверков. В результате происшествия пострадали несколько человек.
Инцидент произошел около 16:45 на предприятии, принадлежащем частной компании, в районе Бор, в поселке Кемерхисар. Причина взрыва пока не установлена.
После сообщения о происшествии к месту были направлены бригады скорой помощи, пожарные и другие экстренные службы. Пострадавших доставили в государственную больницу Бора и Учебно-исследовательскую больницу Нигде.
После взрыва на территории предприятия вспыхнул пожар, который продолжают тушить пожарные расчеты.
Это уже не первое подобное происшествие на данном предприятии. В результате взрыва, произошедшего 27 января 2018 года, на этой же фабрике погибли два человека.