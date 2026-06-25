Полиция Германии готовится к масштабным протестам против партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которые, по оценкам внутренних служб безопасности, могут стать одними из крупнейших за последние годы, сообщает издание Politico.

По данным издания, на акцию у партийного съезда в Эрфурте 4–5 июля могут выйти более 50 тысяч демонстрантов.

Внутренние документы полиции, на которые ссылается издание WELT, указывают на риск участия до 2,5 тысяч радикально настроенных леворадикальных активистов, которые могут спровоцировать беспорядки, сравнимые с протестами вокруг саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге в 2017 году.

Съезд АдГ проходит на фоне роста поддержки партии: согласно опросам, она лидирует на национальном уровне с результатом около 28%, опережая Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца примерно на 22%.

Полиция опасается, что радикальные группы могут использовать массовость протестов для нападений на правоохранителей и срыва работы конференции. Власти ожидают до 30 блокадных точек вокруг площадки проведения съезда и предупреждают о попытках перекрытия подъездных путей.

Ранее аналогичный съезд АдГ в саксонском Ризе также сопровождался столкновениями между полицией и протестующими.