В России за последнюю неделю резко снизился спрос на туристические поездки — как внутри страны, так и за рубеж.

Турагентства говорят об «идеальном шторме»: слабый потребительский спрос совпал с массовыми атаками беспилотников, закрытиями аэропортов и сбоями у крупного туроператора Fun&Sun.

По данным рынка, в июне продажи туров упали на 12–25%, а бронирования отелей по России — на 16%. В Краснодарском крае спад достиг 24%, в Сочи — около 30%.

Туристы опасаются задержек и отмен рейсов из-за регулярных ограничений в аэропортах Москвы, Петербурга, Сочи и южных регионов.