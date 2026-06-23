Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна намерена снизить зависимость от США в сфере вооружений и развивать собственное производство.

«Я чрезвычайно благодарен за поддержку, которую мы получили от наших американских друзей, но мы должны освободиться от зависимости и создать собственную независимую систему производства вооружений», — сказал он.

По словам Нетаньяху, Израиль намерен самостоятельно производить необходимое оружие. «Я хочу независимости в вопросах вооружений», — подчеркнул премьер.