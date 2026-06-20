Судоходство через Ормузский пролив будет бесплатным и в период перемирия между США и Ираном и после заключения окончательной сделки, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Не будет пошлин в период перемирия, и не будет пошлин по истечении 60-дневного периода», — заявил он.

Однако, по словам Трампа, плата за проход может быть введена исключительно Вашингтоном и только в интересах США в случае срыва окончательной сделки с Ираном.

«Пошлины будут введены США и в их пользу, в случае если сделка не будет завершена, за услуги, оказанные в качестве ангела-хранителя стран Ближнего Востока в целях возмещения расходов за прошлое, настоящее и будущее», — подчеркнул он.