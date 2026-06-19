Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на брифинге в Белом доме, что ВМС США разрешили проход более чем десятку судов в иранские порты в рамках отмены блокады, предусмотренной соглашением о прекращении войны, сообщает France 24.

Вэнс отметил, что в результате соглашения через Ормузский пролив теперь проходит больше нефти, а объёмы транзита за среду вечером превысили 12,5 млн баррелей.

«Таким образом, мы также выполняем свою часть раннего этапа соглашения в военной сфере», — сказал он, добавив, что это является немедленным результатом договорённостей, несмотря на критику о том, что соглашение может быть выгодно Ирану.

Вэнс также сообщил, что планирует посетить Швейцарию для участия в переговорах по иранской сделке, однако точные сроки его поездки пока не определены.