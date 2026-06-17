Министры иностранных дел Ирана и Китая Аббас Арагчи и Ван И в ходе телефонного разговора обсудили содержание промежуточного соглашения, которое США и Иран должны официально подписать в пятницу, сообщает Al Jazeera со ссылкой на агентство Tasnim.

Арагчи поблагодарил Пекин за поддержку переговорного процесса, меморандума о взаимопонимании между Ираном и США.

Как сообщает агентство Xinhua, Ван И заявил, что достижение договоренностей между Ираном и США подтвердило необходимость решать разногласия путем диалога, а не силового давления. Он также заявил о готовности Китая содействовать реализации договоренности, укреплении регионального взаимодействия и преодолении вызовов между странами региона.

Глава МИД КНР подчеркнул, что вопрос судоходства через Ормузский пролив должен быть урегулирован надлежащим образом с учетом озабоченностей международного сообщества.