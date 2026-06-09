Азербайджанские пограничники пресекли попытку контрабанды более 32 кг наркотиков их Ирана.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на территории службы пограничного отряда «Лянкяран» Командования пограничных войск, была пресечена попытка ввоза из Ирана в Азербайджан 32 кг 365 г наркотических средств (27 кг 65 г марихуаны и 5 кг 300 г героина), а также 7200 таблеток метадона M-40.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.