Политический аналитик Барак Равид в Axios пишет со ссылкой на американского чиновника, что США и Иран близки к подписанию меморандума о взаимопонимании, который предусматривает продление прекращения огня на 60 дней. В течение этого периода Ормузский пролив должен быть открыт для судоходства без сборов, Иран должен будет убрать установленные в проливе мины, а США в ответ снимут блокаду иранских портов и выдадут часть санкционных исключений, позволяющих Ирану свободно продавать нефть. По словам американского чиновника, принцип Трампа в этой сделке – «послабления в обмен на выполнение»: чем быстрее Иран обеспечит свободное судоходство, тем быстрее будет снята блокада.

По данным Axios, проект меморандума не является окончательным соглашением по иранской ядерной программе. В документе, как утверждает американский чиновник, Иран обязуется никогда не стремиться к созданию ядерного оружия и вести переговоры о приостановке программы обогащения урана и вывозе или ином удалении запасов высокообогащенного урана. США, со своей стороны, соглашаются обсуждать в течение 60 дней снятие санкций и разморозку иранских средств, однако эти шаги должны быть реализованы только в рамках окончательного соглашения, выполнение которого можно будет проверить. Американские силы, переброшенные в регион в последние месяцы, останутся там на время действия меморандума и будут выведены только в случае заключения финальной сделки.

Отдельный пункт проекта, по данным Axios, касается прекращения войны между Израилем и «Хизбаллой» в Ливане. Источники издания сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выразил обеспокоенность этим условием во время телефонного разговора с Трампом в субботу, а также высказал возражения по другим аспектам сделки. Американский чиновник заявил Axios, что речь не идет об «одностороннем прекращении огня»: если «Хизбалла» попытается перевооружаться или инициировать атаки, Израилю будет разрешено действовать для предотвращения угрозы.

По данным Axios, Трамп в субботу обсудил проект соглашения с лидерами и представителями Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Турции, Пакистана, Иордании и Бахрейна. Все они, по словам источников издания, поддержали инициативу. Главным посредником выступает Пакистан: фельдмаршал Асим Мунир находился в Тегеране в пятницу и субботу, пытаясь добиться согласия сторон. Белый дом, по словам американского чиновника, рассчитывает урегулировать последние разногласия в ближайшие часы и объявить о соглашении в воскресенье, хотя документ еще не финализирован, и сделка может сорваться.