Завтра, 19 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове временами возможны дожди, днем в некоторых пригородных районах возможно кратковременное усиление осадков, а также грозы. Ночью и утром ожидается туман, юго-западный ветер утром сменится северо-западным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 15-18°, днем 19-23° тепла. Атмосферное давление повысится с 751 мм до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В регионах Азербайджана возможны осадки, на отдельных территориях интенсивные, возможны грозы и град, в высокогорных районах — снег. Временами будет туман. Умеренный западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 13-18°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 12-17°, в некоторых местах 20-24° тепла.