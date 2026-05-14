В Казахстане в ближайшие 10 лет могут сократить до 300–400 тыс. рабочих мест из-за внедрения искусственного интеллекта, сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев.

По его словам, под риском находятся профессии вспомогательного характера — бухгалтеры, юристы и другие должности, где не требуется постоянное личное участие человека.

Туякбаев также подчеркнул дефицит квалифицированных кадров, отметив высокий спрос на специалистов рабочих профессий, включая электриков, стоматологов и мастеров по укладке полов.