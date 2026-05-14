Россиянам при выезде за рубеж стоит помнить о риске задержания и экстрадиции в США из третьих стран, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

«У многих государств не только в Европейском союзе, но и в более широком контексте имеются определенные обязательства по выдаче, экстрадиции. Все это надо принимать во внимание при оценке тех рисков, с которыми люди могут столкнуться, если они выезжают за рубеж», — сказал Лукьянцев.

Согласно опубликованной МИД РФ информации, к странам с повышенным риском задержания граждан России по запросам США относятся большая часть Европы и Латинской Америки, а также Австралия, Канада, Армения, Израиль, Мальдивы, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Фиджи, Шри-Ланка, Либерия и Марокко. При этом в министерстве отмечают, что этот список не охватывает все страны, связанные с США договорами о выдаче.