Саудовская Аравия во время американской операции против Ирана наносила удары по целям в Ираке, связанным с проиранскими ополчениями. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников, удары стали частью более широкой скрытой военной кампании в районе Персидского залива, которая велась параллельно с конфликтом вокруг Ирана. Саудовские истребители, как утверждается, наносили удары по объектам проиранских формирований вблизи границы с Ираком. Один из западных чиновников сообщил, что часть операций пришлась на период около 7 апреля — времени заключения соглашения о прекращении огня между Ираном и США.

Целями ударов становились площадки, с которых осуществлялись запуски беспилотников и ракет по территории Саудовской Аравии и других стран Залива. Иракские источники также сообщили как минимум о двух ударах по иракской территории со стороны Кувейта.

По данным сил безопасности Ирака, поддерживаемые Ираном формирования продолжают вести разведку вдоль границ с Кувейтом и Саудовской Аравией с использованием беспилотников, передавая информацию в Тегеран. Они анализируют последствия предыдущих атак и готовятся к новым атакам, отметил источник, знакомый с ситуацией.