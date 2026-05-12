Даже при сохранении цены нефти Urals выше $90 за баррель до конца года российский бюджет сможет лишь выйти на плановый дефицит в 3,8 трлн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

По данным Минфина РФ, по итогам апреля дефицит бюджета уже достиг 5,9 трлн рублей. Дополнительные нефтяные доходы могут принести казне около 2 трлн рублей в 2026 году, однако этого недостаточно для выхода в профицит.

Эксперты отмечают, что рост доходов сдерживает укрепление рубля. При заложенном в бюджет курсе около 92 рублей за доллар фактический курс держится в районе 75, что снижает рублёвую выручку экспортёров.

При этом власти РФ продолжают придерживаться консервативной финансовой политики и рассматривают дополнительные нефтегазовые доходы скорее как резерв устойчивости, а не повод для расширения расходов.

По оценкам аналитиков, полностью закрыть дефицит бюджета Россия сможет лишь в случае, если цена Urals длительное время будет превышать $100 за баррель. Сейчас же высокие цены на нефть позволяют только приблизиться к запланированным показателям.